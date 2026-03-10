Uğur Şahin ve Özlem Türeci, BioNTech'ten ayrılıyor! Yeni projeleri belli oldu

BioNTech'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 aşısıyla küresel başarı yakalayan BioNTech'in kurucuları BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Baş Tıbbi Sorumlu Dr. Özlem Türeci'nin görevlerini devretme kararı aldıkları belirtildi.

2026 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenen bu değişimle birlikte ikili, "yeni nesil mRNA inovasyonlarının" araştırma ve geliştirmesine odaklanan yeni bir şirket kuracak.

BioNTech ise klinik geliştirme aşamasının sonundaki ürün adaylarına ve endüstriyel ilaç modeline odaklanmaya devam edecek.

Kararın ardından BioNTech hisseleri Frankfurt Borsası'nda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti.

Bu arada, BioNTech Denetleme Kurulu, Şahin ve Türeci'nin haleflerini belirlemek üzere arama sürecini başlattı.

BioNTech, yeni kurulacak şirkete belirli haklar ve mRNA teknolojileriyle katkıda bulunacak, karşılığında ise azınlık hissesi, gelecekteki kilometre taşı ödemeleri ve lisans ücretleri alacak.

BİONTECH, YÜKSEK AR-GE MALİYETLERİ NEDENİYLE 2025'TE ZARAR AÇIKLADI

Öte yandan, BioNTech, 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirket devam eden yüksek araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamaları nedeniyle 2025 mali yılını zararla kapattı. 2024'te 665,3 milyon avro olan net zarar, geçen yıl 1,12 milyar avroya ulaştı.

Şirketin 2025 yılı geliri ise bir önceki yıla göre hafif bir artış göstererek 2,87 milyar avro olarak gerçekleşti. Gelirdeki bu artışta, ABD'li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb ile yürütülen stratejik ortaklıktan elde edilen kazançlar etkili oldu.

BioNTech, 2026 yılında aşı talebindeki düşüşün sürmesiyle gelirlerin 2 milyar ila 2,3 milyar avro bandına gerilemesini bekliyor. Şirket, bu gelirin 2,2 ila 2,5 milyar avro seviyesindeki AR-GE maliyetlerini karşılamasını hedefliyor.

Finans Direktörü (CFO) Ramon Zapata, finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, güçlü finansal pozisyonun riskleri azalttığını belirterek, "Gelecek yıllarda planladığımız çok sayıda ürün lansmanına hazırlanırken, sağlam mali yapımız AR-GE faaliyetlerimizi ileriye taşıyor." ifadelerini kullandı.

2020 yılında BioNTech, ABD'li Pfizer şirketi ile bu teknolojiyi kullanarak çok kısa bir süre içerisinde Kovid-19'a karşı en çok satılan aşıyı geliştirmişti.

Kovid-19 salgını döneminde mRNA aşısıyla milyarlarca avro kazanan şirket, 2030 yılına kadar kanser (onkoloji) tedavisi alanında birçok ilaç adayı için ruhsat başvurusu yapmayı planlıyor.