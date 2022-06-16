İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2022 Perşembe / 17 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2998
  • EURO
    18,1271
  • ALTIN
    1017.38
  • BIST100
    2531.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uhuru Kenyatta'dan 'asker gönderin' çağrısı
Dünya

Uhuru Kenyatta'dan 'asker gönderin' çağrısı

Doğu Afrika Topluluğu Başkanı (EAC) ve Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) çatışmaları sonlandırmak amacıyla bölgeye asker gönderme çağrısında bulundu.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 00:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Uhuru Kenyatta, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Afrika ülke liderleriyle bir dizi telefon görüşmesi yaptığını ve liderlere KDC güvenlik güçlerini desteklemek amacıyla Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerine asker gönderme çağrısı yaptığını belirtti.

KDC'nin doğusundaki çatışmaların bölgesel barışa ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Kenyatta, 19 Haziran 2022'de Nairobi'de yapılması planlanan EAC üye ülke ordu komutanları toplantısında Doğu Afrika Bölgesel Gücü'nün konuşlandırılması konusunun ele alınacağını bildirdi.

KDC'deki çatışmaların siyasi uzlaşıya ket vurduğunu belirten Kenyatta, "KDC'deki tüm düşmanlıkların derhal durdurulması, tüm silahlı grupların derhal ve koşulsuz silah bırakması ve siyasi sürece katılmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kenyatta, KDC'nin doğusunda silahlardan arındırılmış serbest bir bölge ilan edilmesini talep etti.

KDC'nin doğusunda haftalardır ordu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.