İSTANBUL 7°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2022 Perşembe / 23 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü
Dünya

Ukrayna: 5 Rus uçağı ve 1 helikopter düşürüldü

Ukrayna ordusu, Ukrayna'nın doğusunda 5 Rus uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğünü duyurdu.

24 Şubat 2022 Perşembe 08:51 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 09:28
ABONE OL

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.

MOSKOVA'DAN YALANLAMA: UÇAĞIMIZ VURULMADI

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.