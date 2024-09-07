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Dünya

Ukrayna, 58 Rus İHA'sını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'da ait 67 insansız hava aracından 58'inin düşürüldüğünü açıkladı.

IHA7 Eylül 2024 Cumartesi 10:35 - Güncelleme:
Ukrayna, 58 Rus İHA'sını düşürdü
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Rusya ve Ukrayna karşılıklı hava saldırılarını sürdürüyor. Rusya, gece saatlerinde Ukrayna topraklarını İnsansız hava araçlarıyla hedef aldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya ait 67 uzun menzilli İHA'nın 58'inin düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, hava savunma birliklerinin Ukrayna genelinde 11 bölgede harekete geçtiği ifade edilirken, başkent Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'ları gece yarısından önce farklı yönlerden topraklarımıza doğru uçmaya başladı. İHA'lar sabah 03.00'te Kiev'e yaklaştı. Başkentte verilen hava alarmı 18 dakika sürdü. Bu süre zarfında hava savunma birimi Kiev üzerinde yoğun bir şekilde çalıştı. Başkenti tehdit eden tüm insansız hava araçları imha edildi. Düşmanın hiçbir İHA'sı hedefine ulaşamadı" dedi.

  • Ukrayna Hava Kuvvetleri
  • 67 İnsansız Hava Aracı
  • Düşürme Olayı

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