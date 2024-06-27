İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8514
  • EURO
    35,2939
  • ALTIN
    2460.07
  • BIST100
    10680.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı
Dünya

Ukrayna, AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB), Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 16:29 - Güncelleme:
Ukrayna, AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza attı
ABONE OL

Zelenskiy, AB Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile güvenlik anlaşması imzaladı.

Zelenskiy, daha sonra Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile de ikili güvenlik anlaşmalarına imza koydu.

Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor.

Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.