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Dünya

Ukrayna, ABD yapımı M1 Abrams tankları teslim aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD yapımı M1 Abrams tanklarının ülkesine ulaştığını açıkladı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 17:02 - Güncelleme:
Ukrayna, ABD yapımı M1 Abrams tankları teslim aldı
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Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'dan iyi haberler geldiğini belirterek, "Abramslar, halihazırda Ukrayna'da ve tugaylarımızı takviye etmeye hazırlanıyor. Anlaşmaları yerine getirdikleri için müttefiklerimize minnettarım." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenski, yeni anlaşmalar arayışında ve tedarik coğrafyasını genişletmekte olduklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçen hafta Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen 15'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini" açıklamıştı.

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