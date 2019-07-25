27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6984
  • 6,3603
  • 259.453
  • 102045
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna, alıkoyduğu Rus tankerininin mürettebatını serbest bıraktı

Ukrayna, Kerç Boğazı'nda savaş gemilerinin geçişini engellediği gerekçesiyle alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus basınına konuşan Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinden bir yetkili, Ukrayna'nın, alıkoyduğu Rus tankerinin mürettebatını serbest bıraktığını ve tankerin Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda tutulduğunu bildirdi.
 
Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova ile görüştüğünü belirterek, "10 kişi otobüsle Moldova üzerinden Moskova'ya kısa zamanda ulaştırılacaktır." bilgisini paylaştı.
 
Ukrayna Güvenlik Hizmetlerinden bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin Rusya'ya ait "Neyma" tankerini alıkoyduğu bildirilmişti.
 
Açıklamada, tankerin Ukrayna savaş gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişini engellediği kaydedilmişti.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ukrayna, alıkoyduğu Rus mürettebatı serbest bıraktı

Ukrayna, alıkoyduğu Rus mürettebatı serbest bıraktı

TSK teröristlere nefes aldırmıyor! PKK'ya bir darbe daha

TSK teröristlere nefes aldırmıyor! PKK'ya bir darbe daha

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

Güney Kore'de polis, ABD askerini gözaltına aldı

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

İstanbul Havalimanı'nı daha verimli kullanmak için 15 tüyo

Rusya ile Türkiye'de S-400 üretimi görüşülüyor

Rusya ile Türkiye'de S-400 üretimi görüşülüyor

BM ağır bilançoyu açıkladı: Can kaybı 100'den fazla

BM ağır bilançoyu açıkladı: Can kaybı 100'den fazla

Gri listedeki 'Agit Soro' kod adlı terörist Celal Gök öldürüldü

Gri listedeki 'Agit Soro' kod adlı terörist Celal Gök öldürüldü

Sivas Valisi Ayhan'ın başlattığı seferberlikte büyük başarı

Sivas Valisi Ayhan'ın başlattığı seferberlikte büyük başarı
 

POPÜLER HABERLER

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

MSB kritik toplantının görüntülerini paylaştı

Sözleşme fesih bedelleri en pahallı olan futbolcular

Sözleşme fesih bedelleri en pahallı olan futbolcular

Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam müjdesi

Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam müjdesi

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

Sosyal medyada gündem oldu! Benzerliği Ti'ye aldılar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA