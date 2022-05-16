Ukrayna, Almanya'ya resmen talepte bulundu: 10 adet Iris-T istiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 82. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

UKRAYNA, ALMAN GÜVENLİK KONSEYİ'NE RESMEN TALEPTE BULUNDU

Ukrayna'nın, Kasım 2022'de teslim edilmesi planlanan Iris-T orta menzilli hava savunma sistemleri için, Alman Güvenlik Konseyi'ne resmen talepte bulunduğu bildirildi.

Bild'in iddiasına göre Ukrayna uçak, insansız hava araçları, seyir füzeleri ve güdümlü füzelere karşı savunma sağlayacak 10 Iris-T sistemi satın almak istiyor.

Orta menzilli Iris-T hava savunma sistemi, 40 kilometreye kadar düşman araçlarını hedefleyebiliyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

15:30 Ukrayna'nın, Kasım 2022'de teslim edilmesi planlanan Iris-T orta menzilli hava savunma sistemleri için, Alman Güvenlik Konseyi'ne resmen talepte bulunduğu bildirildi.



14:55 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının bölgedeki güvenliği artırmayacağını belirterek, "Bu bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının, mutlak suretle sağlanması gereken güvenliğimiz açısından ne tür sonuçları olacağını çok yakından izleyeceğiz." dedi.



14:40 ABD merkezli fastfood restoran zinciri McDonald's, Rusya'daki şubelerini satacağını duyurdu.

13:55 Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya'ya karşı petrol ihracat yasağını da içerdiği için çekişmelere neden olan paketi görüşmek için Brüksel'de bir araya geldi.

13:37 Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi.

12:35 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Yılan Adası ve Mıkolayiv civarında havada 1 Su-24 ile 2 Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.

12:25 Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta da katılacağı çok sayıda uluslararası etkinlik olacağını ve bunların temelinde Ukrayna için silah ve mali destek yer alacağını belirterek, "Şimdi sadece istikrarı korumak için değil, aynı zamanda Rusya'nın yıktığını yeniden inşa etmeye başlamak için de finansman gerekiyor" dedi.

12:17 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" dedi.

11:20 Belçika'nın başkenti Brüksel'de "AB Dışişleri Bakanları Toplantısı"nın düzenlendiği konsey binasının önünde toplanan bir grup Ukraynalı gösterici, "Avrupa Birliği Ülkeleri Rus Petrol ve Gaz Finansmanı"na karşı protesto gerçekleştirdi.

11:10 Rus saldırılarında evleri bombalanan Ukrayna'nın İvankiv köyü sakinleri, hayatlarına devam etmek için destek istiyor. Rus ordusu, Ukrayna'ya açtığı savaşın ilk gününde Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden İvankiv köyüne girdi. Başkent Kiev merkezinden yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan köy girişindeki köprü bombalandı. Bölgedeki evlerin bazıları hava saldırılarında kullanılmaz hale geldi.

11:05 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 27 bin 700 asker, 200 uçak, 165 helikopter ve 1228 tankını kaybettiğini bildirdi.

10:55 Rus enerji şirketi Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, Ukrayna'nın doğal gaz talebinde bugün önemli miktarda düşüş yaşandığını belirterek, "Gazprom, 16 Mayıs'ta Ukrayna üzerinden 46,8 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirecek." dedi.

09:30 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna'dan ayrılarak Moldova'nın başkenti Kişinev'e gelen Ukraynalı Yahudiler, Kişinev Sinagogu'na sığındı.



09:00 Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketi Renault'un Rusya'daki tüm varlıklarının Rus devletine devredildiğini duyurdu.

07:00 Ukrayna ordusu, Rus ordusunun ilerleyişini engellemek amacıyla Luhansk Bölgesi'ndeki Severodonetsk ile Rubizhne arasındaki demiryolu köprüsünü havaya uçurdu.

06:00 ABD'nin Virginia eyaletindeki Alexandria şehrinde bulunan George Washington Masonik Ulusal Anıtı, Ukrayna bayrağının renkleri mavi ve sarı ışıklarla aydınlatıldı.

05:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ülkesini ve evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar, yaşadıkları bölgelerin güvenli hale getirilmesinin ardından evlerine dönmek için yola çıktılar.

04:30 Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki "kazan-kazan" yaklaşımından rahatsız olmadığını söyledi.

03:30 Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.