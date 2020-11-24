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Dünya

Ukrayna anlaşmadan çekilme kararı aldı

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı aldı.

AA24 Kasım 2020 Salı 07:44 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 07:45
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı imzaladığı bildirildi.

Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade edildi.

Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı kaydedildi.

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