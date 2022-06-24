Ukrayna, askeri güçlerini Severodonetsk'ten çekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 121. gününe girdi. Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Ukrayna güçlerine Severodonetsk'ten çıkması emri verildiğini söyledi.

Gayday, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bulunan Severodonetsk kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Severodonetsk'teki altyapıyı yok ettiği belirten Gayday, söz konusu kentin yaklaşık yüzde 90'ının hasar gördüğünü kaydetti.

Ukrayna güçlerinin kentten çekileceğine dikkati çeken Gayday, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Severodonetsk'ten çıkması gerekecek. Askerlerimize bu yönde emir verildi. Severodonetsk savunucuları, daha güçlü pozisyonlara çekilecek." ifadesini kullandı.

Gayday, Rus askeri birliklerinin yakındaki Severodonetsk'in yakındaki Lisiçansk şehrine doğru ilerlediğini aktardı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

12:30 Ukrayna'nın Luhansk Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Sergey Gayday, Ukrayna güçlerine Severodonetsk'ten çıkması emri verildiğini söyledi.

11:11 Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Mart ayında 9 katlı bir binaya atılan ve infilak etmeyen Rus yapımı bomba, ekiplerin titiz çalışmasıyla vinç kullanılarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.

10:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki bazı noktalarda sıcak çatışmalar sürerken, başkent Kiev yakınlarındaki İrpin'de savaşın ilk günlerinde yaşanan yıkımın izleri olduğu gibi duruyor. İrpin'deki Gostomel Caddesi çevresindeki yıkım havadan görüntülendi.

07:30 Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'de ilk günün sona ermesinin ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik" dedi.

07:00 Brüksel'deki, AB Liderler Zirvesi'nde, Ukrayna ve Moldova'ya, "Aday ülke" statüsü verilmesi kararıyla ilgili mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu anı 30 yıl boyunca beklediklerini söyledi.

06:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 4 ay geçerken, savaştan dolayı ortaya çıkan tahıl krizi sürüyor. Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da çiftçilerin tahıl hasadı süreci görüntülendi.

05:00 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin Türkiye'nin Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak amacıyla yaptığı girişimlerini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

04:00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'a Avrupa Birliği (AB) perspektifi verilmesinin Rusya'ya güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

03:00 Beyaz Saray, Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemi olan Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeren (HIMARS) 450 milyon dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacaklarını duyurdu.

02:00 Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB Komisyonu'nun tavsiye kararını uygun görerek Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü" verilmesi üzerinden anlaştı.

01:00 Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Liderler Zirvesi'nde Batı'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını ve ABD'nin hegemonya politikasını, ülkelerin adını anmadan eleştirdi.

00:00 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, koşulların Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin savunma kabiliyetini güçlendirme ve birliklerin savaşa hazırlık tedbirlerini artırmayı zorunlu kıldığını söyledi.