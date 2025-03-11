ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada ABD'nin, istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." dedi.

Rubio, ABD ile Ukrayna heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılan görüşmelerin ardından, basın mensuplarına konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Bu savaşın askeri bir çözümü yok." yorumunu yapan Rubio, savaşı sona erdirmenin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın barış hedefine ulaşmanın yolunun müzakerelerden geçtiğini kaydetti.

Rubio, bunun Trump'ın "görmek istediği" senaryo olduğunu belirterek, "Ancak müzakere etmeden önce birbirinize ateş etmeyi bırakmalısınız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın bu duruma istekli olduğunu aktaran Rubio, konuya ilişkin gelecek adımın bunu Ruslara iletmek olduğunu söyledi.

Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında." ifadesini kullandı.

"UKRAYNA ABD'NİN ÖNERİSİNİ KABUL ETMEYE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRDİ"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, ABD'nin ülkesine yardımların sürmesine karar verdiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor." ifadesini kullandı.

Yermak, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyeti ile düzenledikleri görüşme hakkında bilgi verdi.

Söz konusu toplantıda, Ukrayna'da sürdürülebilir barışın yeniden sağlanması yönünde önemli adımlar atıldığını aktaran Yermak, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

Yermak, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatı ve Rusya Federasyonu'nun da kabul etmesi ve eş zamanlı başlatılması halinde, 30 günlük geçici ateşkesin derhal uygulanması yönündeki önerisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi."

ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini de aktaran Yermak, "ABD, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımındaki duraksamayı derhal kaldırıyor ve güvenlik yardımını yeniden başlatıyor." açıklamasını yaptı.

Yermak, ateşkes sağlanması durumunda esirlerin takasının yapılması ve Ukrayna'dan zorla kaçırılan çocukların ülkelerine geri getirilmesi gibi konuları da toplantıda ele aldıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, her iki ülkenin devlet başkanları, Ukrayna ekonomisini güçlendirmek ve Ukrayna'nın uzun vadeli refah ve güvenliğini sağlamak amacıyla Ukrayna'nın kritik mineral kaynaklarının geliştirilmesi konusunda kapsamlı bir anlaşmanın en kısa sürede imzalanması konusunda mutabakata vardı."

ZELENSKİ: ABD'NİN RUSYA'YI DA İKNA ETMESİ GEREKİYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini olumlu bulduklarını belirterek, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." dedi.

Zelenski paylaştığı görüntülü mesajda, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu toplantıyı olumlu olarak nitelendiren Zelenski, görüşmede birçok önemli ayrıntının ele alındığını aktardı.

Zelenski, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes önerdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, biz bunu olumlu buluyoruz. Böyle bir adım atmaya hazırız ve ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." diye konuştu.

Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenski, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.

Zelenski mesajında, "Ukrayna barışa hazır. Rusya'nın da savaşı durdurma ya da savaşa devam etme yönündeki isteğini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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