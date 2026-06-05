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Dünya

Ukrayna Azak Denizi'nde 5 kuru yük gemisini vurdu

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, Azak Denizi'nde yasa dışı mal taşıdığı iddia edilen 5 kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi.

AA5 Haziran 2026 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Ukrayna Azak Denizi'nde 5 kuru yük gemisini vurdu
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Brovdi, sosyal medya hesabındaki yazılı paylaşımında, Azak Denizi'nde "çalınan Ukrayna tahılı" ile askeri yük ve petrolü yasa dışı olarak taşıdığını ileri sürdüğü kuru yük gemilerine yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Ukraynalı komutan paylaşımında, "İnsansız Sistemler Kuvvetleri 1. Merkezine ait insansız hava araçları 5 Haziran gecesi, Mariupol ve Berdyansk limanlarında ve geçici olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarının kıyı sularında yasa dışı olarak hareket eden 5 gemiyi vurdu." ifadelerine yer verdi.

Söz konusu gemilerin, radarları kapatılarak ve isimleri boyayla gizlenerek, Ukrayna'dan "çalınan tahıl"ın yanı sıra askeri yük ve yakıt taşımak amacıyla kullanıldığını öne süren Brovdi, "İşgalcilerin kaçakçılık lojistiği durdurulmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Brovdi, gerçekleştirdikleri saldırıya ait olduğu belirtilen görüntü de paylaştı.

  • Mal taşıma gemisi
  • Robert Brovdi
  • Vurulan gemi

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