Ukrayna barışı için ortak koordinasyon vurgusu: 11 ülke barış planına ek çalışma önerdi

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi marjında "Ukrayna konusunda liderler toplantısı" yapılacağını bildirdi.

AB Komisyonu Ursula von der Leyen, Kanada Başbakanı Mark Carney, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İrlanda Başbakanı Micheal Martin, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin ortak yazılı açıklamasını, İtalya Başbakanlığı paylaştı.

ABD'nin Ukrayna'ya barış getirme yönünde devam eden çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilen ortak açıklamada, "28 maddelik planın ilk taslağı, adil ve kalıcı bir barış için gerekli olacak önemli unsurları içeriyor. Bu nedenle taslağın ek çalışmalar gerektirecek bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Liderlerin, gelecekteki bir barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını vurguladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırların zorla değiştirilmemesi gerektiği ilkesi konusunda net bir görüşe sahibiz. Ayrıca Ukrayna'yı gelecekteki saldırılara karşı savunmasız bırakacak olan Ukrayna silahlı kuvvetlerine yönelik önerilen sınırlamalardan da endişe duyuyoruz. AB ve NATO ile ilgili unsurların uygulanmasının sırasıyla AB ve NATO üyelerinin rızasına ihtiyaç duyacağını yineliyoruz. Bu vesileyle Ukrayna'ya yönelik devam eden desteğimizin gücünün altını çiziyoruz. Önümüzdeki günlerde Ukrayna ve ABD ile yakın koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz."

24 KASIM'DA "UKRAYNA" KONULU ÖZEL TOPLANTI YAPILACAK

Costa, AB'nin barışın sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmaya hazır olduğunu belirterek, 24 Kasım'da Angola'da yapılacak AB-Afrika Birliği Zirvesi kapsamında AB liderlerinin Ukrayna konusunda özel bir toplantı yapacağını bildirdi.

ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞINA YÖNELİK BARIŞ PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.