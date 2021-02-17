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Dünya

Ukrayna, BDT haberleşme anlaşmasından çekildi

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile posta ve elektronik haberleşme anlaşmasından çekildi.

AA17 Şubat 2021 Çarşamba 18:39 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 18:39
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Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan çekildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararın açıklamasında, anlaşmanın 1992'de Bişkek'te imzalanmasından beri uygulanmaya konulmadığı hatırlatıldı.

Ukrayna'nın BDT kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan çekildiği ifade edilen açıklamada, anlaşmanın, Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması'nın ilgili maddeleriyle uyumlu olmadığı kaydedildi.

Ukrayna, ocakta da BDT kapsamında hukuki koruma ile fikri mülkiyetin korunması alanındaki anlaşmadan çekilmişti.

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