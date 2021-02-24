İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2021 Çarşamba / 12 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1037
  • EURO
    8,6389
  • ALTIN
    412.32
  • BIST100
    1517.86
Dünya

Ukrayna BDT'nin iki anlaşmasından çekildi

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu ile iki anlaşmadan daha çekildi.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 00:04 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:04
ABONE OL

Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile sivil ve askeri amaçla hava sahasının kullanımı alanındaki iki anlaşmadan çekildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin söz konusu kararnameyi onayladığı kaydedildi.

Kararname uyarınca, Ukrayna'nın BDT kapsamında 1991'de Minsk'te ve 1992'de Taşkent'te imzalanan sivil ve askeri amaçla hava sahasının kullanımı alanındaki iki anlaşmadan çekileceği ifade edildi.

Ukrayna, en son 17 Şubat'ta, BDT kapsamında devletlerarası posta ve elektronik haberleşme alanındaki anlaşmadan da çekilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.