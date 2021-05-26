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Dünya

Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan elektrik ithalatını 1 Ekim'e kadar durdurdu

Ukrayna, Belarus ve Rusya'dan elektrik ithalatını 1 Ekim'e kadar durdurma kararı aldı.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 14:51
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Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a göre, söz konusu karar, Ukrayna Enerji ve Kamu Hizmetleri Ulusal Komisyonu tarafından alındı.

Alınan karara göre, Enerji Birliği üyeleri harici ülkelerden (Rusya ve Belarus) elektrik ithalatı 1 Ekim'e kadar durdurulacak.

Komisyon başkanı Valeriy Tarasiuk, sonbahar ve kış dönemi için hazırlıkları ve kömür üretimini izleyeceklerini belirterek, "Geçen sene ithalata ihtiyacımız olmuştu ama bu demek değil ki yasağı uzatmayacağız. Şu an için 1 Ekim'e kadar." ifadelerini kullandı.

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