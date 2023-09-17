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Dünya

Ukrayna bir köyü daha Rus güçlerinden kurtardığını açıkladı

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy, Donetsk bölgesinin Bahmut yönündeki Klişçiyivka köyünü kurtardıklarını bildirdi.

AA17 Eylül 2023 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Ukrayna bir köyü daha Rus güçlerinden kurtardığını açıkladı
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Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde başarı elde ettiğini belirterek, "Klişçiyivka, 80. Hava Saldırı Tugayı, 5. Saldırı Tugayı ve Ukrayna Ulusal Polisi Birleşik Saldırı Tugayınca Ruslardan temizlendi ve kurtarıldı." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da, sosyal medya paylaşımında, Klişçiyivka'nın Ukrayna'nın kontrolüne geçtiğini belirterek, "Ukrayna topraklarını işgalden kurtardıkları için askerlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı cuma günü, Donetsk bölgesindeki Andriyivka köyünün kurtarıldığını duyurmuştu.

  • Ukrayna Kara Kuvvetleri Aleksandr Sırskiy Bahmut Klişçiyivka Donetsk bölgesi
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