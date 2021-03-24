İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9902
  • EURO
    9,5821
  • ALTIN
    440.903
  • BIST100
    1377.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna Brezilya'nın anti-tank füzeleriyle ilgileniyor
Dünya

Ukrayna Brezilya'nın anti-tank füzeleriyle ilgileniyor

Ukrayna, Brezilya'nın tasarım bürosu LUCH'ın anti- tanksavar füze sistemlerine incelediğini bildirdi.

Star.com.tr24 Mart 2021 Çarşamba 00:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:38
ABONE OL

Ukrayna devlet dış ticaret kuruluşu SpetsTechnoExport, Brezilya'nın Kiev merkezli devlet tasarım bürosu tarafından geliştirilen modern anti- tanksavar füze sistemlerine büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.

SpetsTechnoExport haber bültenine göre, Pazartesi günü Ukrayna ile Brezilya Cumhuriyeti arasındaki ilk teknik çevrimiçi danışma, 2020 sonbaharında başlatılan iki ülkenin Savunma Alanında Diyalog çerçevesinde gerçekleşti .

Brezilya'nın önde gelen savunma kuruluşu olan Kiev merkezli devlet tasarım bürosu LUCH, Stugna-P ve Corsar tanksavar silahları, Neptun gemi karşıtı seyir füzesi sistemi ve Vilha genişletilmiş menzilli güdümlü roket sistemi gibi modern füze sistemleri ile ön plana çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.