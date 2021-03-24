Ukrayna Brezilya'nın anti-tank füzeleriyle ilgileniyor

Star.com.tr 24 Mart 2021 Çarşamba 00:38 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:38

Ukrayna devlet dış ticaret kuruluşu SpetsTechnoExport, Brezilya'nın Kiev merkezli devlet tasarım bürosu tarafından geliştirilen modern anti- tanksavar füze sistemlerine büyük ilgi gösterdiğini bildirdi.



SpetsTechnoExport haber bültenine göre, Pazartesi günü Ukrayna ile Brezilya Cumhuriyeti arasındaki ilk teknik çevrimiçi danışma, 2020 sonbaharında başlatılan iki ülkenin Savunma Alanında Diyalog çerçevesinde gerçekleşti .

Brezilya'nın önde gelen savunma kuruluşu olan Kiev merkezli devlet tasarım bürosu LUCH, Stugna-P ve Corsar tanksavar silahları, Neptun gemi karşıtı seyir füzesi sistemi ve Vilha genişletilmiş menzilli güdümlü roket sistemi gibi modern füze sistemleri ile ön plana çıkıyor.