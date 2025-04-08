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Dünya

Ukrayna, cephede 2 Çinlinin esir alındığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının Donetsk bölgesinde esir alındığını bildirdi.

AA8 Nisan 2025 Salı 16:37 - Güncelleme:
Ukrayna, cephede 2 Çinlinin esir alındığını duyurdu
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Zelenski, X hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çinlinin esir alındığını duyurdu.

Bu kişilerin, ülkesinin Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu tarafından esir alındığını aktaran Zelenski, "(Esirlerin) Üzerinde kimlik belgeleri, banka kartları ve kişisel veriler bulundu." ifadesini kullandı.

"ÇİN'İN BUNA NASIL YANIT VERECEĞİNİ ÖĞRENMESİ TALİMATINI VERDİM"

Zelenski, "Rus ordusunda bu ikisinden çok daha fazla Çinlinin görev yaptığına" ilişkin bilgilere sahip olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi tüm gerçekleri öğreniyoruz. İstihbarat, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Silahlı Kuvvetlerin ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı'na derhal Pekin'le irtibata geçip Çin'in buna nasıl yanıt vereceğini öğrenmesi talimatını verdim."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "savaşı uzatmak için yollar aradığını" savunan Zelenski, "Rusya'nın Çin'i ve diğer ülkeleri doğrudan veya dolaylı olarak Avrupa'daki bu savaşa dahil etmesi, Putin'in savaşı bitirmekten başka her şeyi yapmaya niyetli olduğunun açık bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Avrupa ve barıştan yana olan herkesi bu duruma tepki vermeye çağıran Zelenskiy, esir alınan Çin vatandaşlarının Ukrayna Güvenlik Servisinin gözetiminde olduğunu belirtti.

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