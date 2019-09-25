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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy BM'yi eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletlerin (BM) yenilenmesi gerektiğini belirterek, 'Elbette, BM gibi uluslararası kuruluşlarının otoritesini sorgulamıyoruz. Fakat mekanizmaların, başarılı olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Mekanizmalar, arızalanmaya başladı ve onların yenilenmesi gerekiyor.' dedi.

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Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul Görüşmeleri'nde yaptığı konuşmada, uluslararası mekanizmaların işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
 
BM'nin yenilenmesi gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Elbette, BM gibi uluslararası kuruluşların otoritesini sorgulamıyoruz. Fakat uluslararası mekanizmaların başarılı olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Mekanizmalar, arızalanmaya başladı ve onların yenilenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
 
- "Bir buçuk milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı"
 
Zelenskiy, Donbas'ta savaşın 5 yıl devam ettiğini, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 5 sene geçtiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Dünyadaki barışın korunmasını amaçlayan yüzlerce uluslararası kuruluş ve hukuk varken, ülkemiz, kendi vatandaşlarını kaybederek, silahla kendi bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunuyor. 13 binden fazla hayatını kaybeden kişi, 30 bin yaralı var. Bir buçuk milyon kişi de kendi evini terk etmek zorunda kaldı. Her sene bu rakamlar yükseliyor." 
 
Ukrayna'nın nükleer silah üretiminden vazgeçerek uluslararası güvenliğinin sağlanması yönde adımlar attığına dikkati çeken Zelenskiy, "Ukrayna'da, Avrupa'da savaş varken, hiç kimse kendisini güvende hissedemez." ifadesini kullandı. 

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