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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmaların sürdüğünü belirterek, 'Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil.' açıklamasında bulundu.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 15:21 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil
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Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya'nın Kursk bölgesinde cephe hatlarındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile görüşerek cephedeki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Zelenski, "Pokrovsk yönünde durum istikrara kavuştu." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, Kursk bölgesindeki son gelişmelerle ilgili, "Kursk bölgesinin bazı yönlerinde (silahlı) kuvvetlerimizin harekatı devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna ordusunun bu bölgede Rus ve Kuzey Koreli askerlerin saldırılarını önlemeyi sürdürdüğünü vurgulayan Zelenski, "Askerlerimizin kuşatılması söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın, doğu sınırında yeni askeri birlikler topladığına dikkati çekerek, "Bu, Sumi bölgemize saldırma isteğinin göstergesidir." yorumunu yaptı.

Rusya'nın savaşı uzatma çabasında olduğunu savunan Zelenski, konuyla ilgili müttefikleri bilgilendireceklerini ifade etti.

- UKRAYNA ÜRETİMİ UZUN MENZİLLİ "NEPTÜN" FÜZESİ TEST EDİLDİ

Zelenski, mesajında ayrıca Ukrayna ordusunun yerli üretimi "Neptün" füzesinin uzun menzilli versiyonunun test edilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Önemli sonuçlarımız var. 'Uzun (menzilli) Neptün (füzesinin)' denemesi yapıldı ve savaşta başarıyla kullanıldı. Yeni Ukrayna füzesi, hassas vuruş. Mesafe bin kilometredir."

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