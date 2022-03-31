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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Belçika parlamentosuna seslendi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, 'ülkenin elmas şehri' olarak bilinen Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını belirterek, 'Barış, elmaslardan daha değerli.' dedi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 18:51 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 18:51
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Zelenski'nin videokonferans ile bağlandığı Belçika Federal Meclisi oturumu, Ukrayna Milli Marşı'nın çalınmasıyla başladı.

Ülkesinin 8 yıldır savaşta ve son 36 gündür ise Rusya'nın saldırısı altında olduğunu belirten Zelenski, birçok kişinin Ukraynalıların bu kadar dayanamayacağını düşündüğünü, aksine cesaretlerinin pek çok kişinin hayranlığını kazandığını dile getirdi.

Zelenski, Mariupol kentinin yüzde 90'ının yıkıldığını, 4 haftadır kentin tam kuşatma altında olduğunu, su, gıda, ilaç kalmadığını vurgulayarak, "Kadınların, çocukların ve yaşlıların kaçabilmesi için her gün insani koridoru korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bazen işe yarıyor. Ancak çoğu zaman Ruslar şehri terk etmeyi mümkün kılmıyor." diye konuştu.

Mariupol'deki durumu Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden Belçika'daki Ypres'teki muharebeye benzeten Zelenski, uçuşa yasak bölge talebini yineledi.

Bu talebin kabul edilmemesinin nedenine değinen Zelenski, Anvers kentinde halen Rus tüccarların elmaslarının satıldığını söyledi. Zelenski, "Barış, elmaslardan daha değerli." ifadesini kullandı.

Parlamenterler, Zelenski'nin konuşmasının bitiminde uzun süre ayakta alkışladı.

Oturumun sonunda söz alan Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Zelenski'nin talebini anladığını ancak bunun Rusya ile topyekun savaşa girmek anlamına geleceğini savundu.

Zelenski, bundan önce de Avustralya ve Hollanda meclislerine seslenmişti.

  • Vladimir Zelenski
  • Anvers
  • Mariupol

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