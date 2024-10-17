NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının sonunda, NATO karargahında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Rutte, sözü Zelenskiy'e devrederken Ukrayna'nın İttifak'ın bir parçası olacağı güne kadar gereken desteğin sağlanacağı mesajını verdi.
Zelenski de ülkesi için NATO üyeliğinin önemine değinerek, "Bu yüzden Zafer Planı'nda ilk temel nokta NATO'ya davet edilmemiz." dedi.
Zelenski, "Askerlerimiz cephe hatlarını ABD'den İsveç'e, Kanada'dan Türkiye'ye dünyanın her yerinden bize sağlanan silahlarla koruyor. Ukrayna zaten İttifak'ın bir parçası haline gelmişken, onu dışarıda bırakmak, siyaseten yanlış olur." değerlendirmesinde bulundu.
Washington Zirvesi'nde taahhüt edilen 40 milyar avronun yerine getirilmesini beklediğini söyleyen Zelenskiy, eğitim misyonlarının da artırılarak sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Rutte de araya girerek "Birliğimizi kaybetmeyeceğiz. Bu bugün (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e mesajımdır. Eğer birliğimizi kaybedeceğimizi düşünüyorsa, kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.