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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy imzayı attı! Tam 79 Rus şirket listede

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir Rus devlet ajansının da bulunan 79 şirkete kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekonomik yaptırım uygulayacak kararnameyi imzaladı.

AA04 Nisan 2021 Pazar 20:24 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 20:24
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Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararnamenin 2 Nisan'da gerçekleşen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararları kapsamında alındığı belirtildi.

Konsey, kaçakçılıkla mücadele gerekçesiyle 10 kişi ve birçok şirkete yaptırım uygulanması kararını almıştı.

Kararnameye göre, 10 Ukrayna vatandaşı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) ile aralarında Rus menşeili firmaların da bulunduğu 79 şirkete 3 yıllığına ekonomik yaptırım uygulanacak.

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