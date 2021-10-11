Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Macron ve Merkel ile çevrim içi görüştü

AA 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:23 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 20:23

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Zelenskiy, mevkidaşlarına Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdikleri sarsılmaz destekten ötürü teşekkür etti.

Tarafların Donbas krizinin barışçıl çözüm adımlarını ve bir sonraki Normandiya Dörtlüsü Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldıkları görüşmede, Zelenskiy, ülkesinin doğusundaki güvenlik durumuna ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede taraflar 2019'da Paris'teki zirvede alınan kararlara uymanın önemini vurgularken Merkel ve Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerinde bu konuları gündeme getireceklerini söyledi.