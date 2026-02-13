İSTANBUL 16°C / 11°C
Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha: Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın sonlandırılması için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiğini ifade etti. Söz konusu görüşmelerde Rusya'dan 'tarihi dersleri dinlemek istemediklerini' söyleyen Sybiha, müzakerelerden somut sonuçlar beklediklerini aktararak 'Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi.' diye konuştu.

AA13 Şubat 2026 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Bakan Sybiha, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Ukrayna için Güvenlik Garantileri" başlıklı panelde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü aktaran Sybiha, "Putin, Ukrayna'da stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı ve Ukrayna'da hiçbir askeri hedefine de asla ulaşamayacağını kabul etmeli." dedi.

- "NET VE KARARLI ADIMLAR ATMANIN ZAMANI GELDİ"

Sybiha, savaşın sonlandırılması için Rusya ile ABD ve Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılmasının beklendiğini anımsattı.

Söz konusu görüşmelerde Rusya'dan "tarihi dersleri dinlemek istemediklerini" söyleyen Sybiha, müzakerelerden somut sonuçlar beklediklerini aktararak "Net ve kararlı adımlar atmanın zamanı geldi." diye konuştu.

ABD'nin önerdiği ve üzerinde çalışılan 20 maddelik barış planında ABD tarafıyla yalnızca 3 maddede görüş ayrılığı yaşadıklarını belirten Sybiha, "Elbette toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz pahasına bir barış anlaşması olmaz." yorumunu yaptı.

Sybiha, ABD Başkanı Donald Trump'ın katkısı olmadan savaşın bitirilmesinin imkansız olduğunu savunarak "Trump'ın kişisel liderliği altında, barış çabalarımızı hızlandırma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Rusya'nın baskı yapılarak savaşı sonlandırmaya zorlanması gerektiğini dile getiren Sybiha, "Rus ekonomisini ve Rusya'nın askeri kapasitesini tüketmeliyiz. Ya da en iyisi, hem ekonomiyi hem de askeri kapasiteyi aynı anda tüketmeliyiz." dedi.

Sybiha ayrıca, Ukrayna'ya karşı savaşan Rus vatandaşlarına Avrupa'da vize yasağının getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

