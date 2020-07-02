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Dünya

Ukrayna Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba yarın Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DHA02 Temmuz 2020 Perşembe 15:03 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 15:04
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in alt mekanizması olan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Antalya'da düzenlenecek VIII. toplantısı vesilesiyle 3 Temmuz 2020 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız ve Ukraynalı mevkidaşının eşbaşkanlıklarında yapılacak toplantıda, ticaret, yatırımlar, savunma sanayii, güvenlik, turizm ve Covid-19 salgınının etkileriyle mücadelede işbirliği gibi ikili ilişkilerimizin muhtelif alanlarda geliştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca, soydaşlarımız Kırım Tatarlarının durumu ile iki ülkenin gündeminde yer alan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

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