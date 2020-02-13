İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0605
  • EURO
    6,5895
  • ALTIN
    306.482
  • BIST100
    120654
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapacak
Dünya

Ukrayna, Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapacak

Ukrayna'nın kontrolünde olmayan Donbas ve Kırım'da uydu üzerinden nüfus sayımı yapılması ile ilgili Birleşmiş Milletler temsilcileri ile görüşmeler başladı.

IHA13.02.2020  14:50 - Güncelleme: 13.02.2020  14:56

Ukrayna Bakanlar Kurulu Üyesi ve Başbakan Yardımcısı Dmytro Dubilet, Ukrayna’da yayın yapan bir radyo programında, yapılması öngörülen nüfus sayımı ile ilgili bilgiler aktardı. Ukrayna’nın tamamında nüfus sayımının yapılmasının zor olduğunu çünkü Rusya yanlısı milislerin kontrolündeki Donbas ve Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da güvenlik gerekçeleriyle doğrudan nüfus sayımı yapılamayacağını söyleyen Dubilet, konuyu Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileriyle görüşmeye devam ettiklerini söyledi. Daha önce uydu ile nüfus sayımının Afganistan’da denendiğini söyleyen Dubilet, “Bu projede yardımcı olmaları için BM temsilcili ile bir araya geldik. Çünkü onlar Afganistan’da benzer bir proje yürüttüler. Uydu ile nüfus sayımında tam oranlara yaklaşılamasa da gerçek nüfusa çok yakın rakamlar çıkarılabiliyor” dedi.

Ukrayna nüfusu 44 milyon

Ukraynalı Bakan Dmytro Dubilet ülkedeki nüfus tahminleri hakkında da bilgi vererek, toplam nüfusun 44 milyona yakın olduğunu fakat Kırım ve Donbas’taki nüfusun sayılmaması durumunda bu rakamın 37 milyon dolaylarında olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. BM temsilcileri ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin devam edeceğini söyleyen Dubilet, uydu üzerinden sayımın yapılması için tüm koşulların araştırıldığını ifade etti.

Başkan Erdoğan 'misliyle karşılık veririz' demişti! Esed rejimi ÇNRA ile vuruluyor!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.