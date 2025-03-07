İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4451
  • EURO
    39,5755
  • ALTIN
    3420.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna duyurdu: İlk kez Rus füzelerine karşı kullanıldı
Dünya

Ukrayna duyurdu: İlk kez Rus füzelerine karşı kullanıldı

Fransa'nın Ukrayna tarafına şubat başında verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının, ilk kez Rus füze saldırısının önlenmesi amacıyla kullanıldığı bildirildi.

AA7 Mart 2025 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Ukrayna duyurdu: İlk kez Rus füzelerine karşı kullanıldı
ABONE OL

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bugün ülkenin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda farklı türden 67 adet füze ve 194 insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 34 füze ve 100 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Hava saldırısına karşı mücadele kapsamında F-16 ve Fransa'nın şubat başında Ukrayna'ya verdiği Mirage 2000 savaş uçaklarının da kullanıldığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda F-16 ve Mirage 2000'in da aralarında bulunduğu savaş uçakları da yer aldı. Bir ay kadar önce Ukrayna'ya verilen Fransız savaş uçaklarının, ilk kez bir düşman hava saldırısını püskürtmeye katıldığını belirtmekte fayda var."

- UKRAYNA ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Ukrayna Enerji Bakanı German Galuşçenko bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülke genelindeki enerji ve doğal gaz altyapısına yönelik yoğun hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.

Galuşçenko, Rusya'nın amacının Ukrayna'da halkı elektriksiz ve ısıtmasız bırakmak olduğunu ifade etmişti.

- HARKİV'DE 8 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Belediye Başkanı Igor Terekhov da aynı platformdan yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kentin sivil altyapısına füze saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Terekhov, mevcut bilgilere göre, 8 kişinin saldırı sonucu yaralandığını kaydetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.