İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2023 Çarşamba / 1 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0543
  • EURO
    20,5705
  • ALTIN
    1187.79
  • BIST100
    4906.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna, finansman paketi için IMF ile anlaştı
Dünya

Ukrayna, finansman paketi için IMF ile anlaştı

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, yaklaşık 15,6 milyar dolarlık finansman paketi için Uluslararası Para Fonu ile anlaşma sağladı.

AA22 Mart 2023 Çarşamba 00:52 - Güncelleme:
Ukrayna, finansman paketi için IMF ile anlaştı
ABONE OL

IMF'den yapılan açıklamada, IMF misyon heyeti ile Ukraynalı yetkililerin, finansal istikrarı ve ekonomik toparlamayı destekleme dahil 48 aylık bir fon sağlanması konusunda teknik düzeyde uzlaştığı bildirildi.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin talebi üzerine Gavin Gray liderliğindeki IMF heyetinin 8-15 Mart tarihlerinde Varşova'da Ukraynalı yetkililerle 4 yıllık bir ekonomik program hakkında görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Finansman paketinin yaklaşık 15,6 milyar dolar büyüklüğünde olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu ekonomik programın IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun onayına tabi olduğu ve kurulun gelecek haftalarda değerlendirmesinin beklendiği kaydedildi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ve IMF arasında yeni ekonomik program üzerinde sağlanan anlaşmaya ilişkin yazılı bir açıklamada yaptı.

İddialı ve uygun şekilde şartlandırılmış bir IMF programının iyi yönetişimi güçlendirmek, yolsuzluk risklerini ele almak ve ihtiyaç duyulan mali desteği sağlamak dahil Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yellen, ABD ve ortaklarının sağladığı ekonomik yardımı da destekleyeceğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.