Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre, Ukrayna, Finlandiya'dan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı istedi.

Bu kapsamda Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüştü.

Finlandiya, eski Hornet savaş uçaklarını kademeli olarak hizmet dışı bırakıyor ve onları yeni ABD F-35 savaş uçaklarıyla değiştiriyor.

Söz konusu uçakların transferi için Ukrayna, Finlandiya ve ABD arasında üçlü müzakerelerin yürütülmesi gerekiyor.

Uçaklar bir ABD şirketi tarafından üretildiği için transferi konusunda ABD'nin onayı gerekiyor.