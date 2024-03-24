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Dünya

Ukrayna gece yarısı Kırım'a yoğun füze saldırısı düzenledi

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na yoğun saldırıda bulunduğu bildirildi.

AA24 Mart 2024 Pazar 01:47 - Güncelleme:
Ukrayna gece yarısı Kırım'a yoğun füze saldırısı düzenledi
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Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova saatiyle 22.44'te hava saldırısı alarmı verildiğini duyurdu. Sivastopol'deki bütün hava savunma sistemlerinin çalıştığını aktaran Razvojayev, ordunun Ukrayna'nın hava saldırılarında kullandığı hedefleri imha etmeye çalıştığını kaydetti.

Rus ordusunun 10'dan fazla Ukrayna roketini havada imha ettiğini bildiren Razvojayev, 1 çocuk ve 1 kadının yaralandığını belirtti.

Havadan düşen parçaların şehrin değişik yerlerine düştüğünü ve zarar verdiğini kaydeden Razvojayev, "Sivastopol ve Güney koylarında dumanlar yükseliyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Kırım Köprüsü'nün bir süreliğine kapatıldığı bildirildi.

Sosyal medya hesaplarında Kırım'da Rus askeri bölgelere yönelik füze saldırıları yapıldığı belirtilen video görüntüleri paylaşıldı.

- BELGOROD ŞEHRİNE DE YOĞUN UKRAYNA SALDIRILARI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Moskova saatiyle 23.00 sıralarında Ukrayna'nın RM-70 Vampir çok namlulu roketatar kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik "terör saldırısı" girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamada, "Belgorod bölgesindeki hava savunma sistemleri tarafından 19 füze imha edildi." denildi.

- UKRAYNA'YA RUS SALDIRILARI

Öte yandan Ukrayna hava kuvvetleri, Rusların Karadeniz tarafından Ukrayna'nın Odessa ve Mikolayiv bölgelerine "Şahed" tipi İHA'ları fırlattığını duyurdu.

Ukrayna basını, ülkenin Harkiv ve Krivyi Rih kentlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

  • Ukrayna Ordusu
  • Kırım Saldırısı
  • Rusya İlhakı

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