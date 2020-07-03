star.com.tr 03 Temmuz 2020 Cuma 17:10 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 17:13

ArmyInForm'dan Dmytro ROMANIUK'un sorularını yanıtlayan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Komçak (Ruslan Borysovych Khomchak), NATO'ya entegrasyon konusunda, ordunun kullandığı silahlardan da söz etti.

Ordunun büyük çaplı reformlar yapmasının bir ödev olduğunu belirten Komçak, 'Kimse bizim için işimizi yapmayacak.' dedi.

NATO üyesi ülkerin silahlarının kullanımı ile ilgili bir soru yöneltilen Komçak, Javelin füzelerinin eğitimi ve taktik çalışmaların yanı sıra Türkiye'den alınan Bayraktar İHA'ların kullanımı ile ilgili bilgiler paylaştı.

Komçak, 'Javelin tank karşıtı füzeler, birimlerimizin becerilerini geliştiriyor. Şahsen askerlerimizin bu tanksavar sistemlerini etkin bir şekilde kullanabildiğinden emin olmak istiyorum. Şimdi çok daha fazla sayıda Amerikan ATGM'miz var. Eğitimli personel sayımız ne kadar? bununla ilgileniyorum. Gelecekte, bu tugayların her biri Javelins tarafından güçlendirilecektir.' dedi.

TANKLARA KARŞI YERDE 'JAVELİN' GÖKYÜZÜNDE 'BAYRAKTAR'

Rusya ile çatışmaların yoğun olduğu bölge Donbas'a daha fazla ATGM dağıtılacağını belirten Komçak, düşman hedeflerine daha fazla savaş hasarı verecek Bayraktar SİHA'ların kullanılacağını ifade etti.

6 yıl içinde savunmayı iyi öğrendiklerini söyleyen Komçak, ordunun artık saldırı operasyonları yürütmek için eğitilmesi gerektiğini belirtti.

Komçak, 'Bugün, meskun mahal saldırı operasyonları için birliklerin eğitimine çok daha fazla dikkat ve zaman ayırıyoruz. 6 yıl içinde kendimizi iyi savunmayı öğrendik. Ve ordu tüm hava koşullarında gündüz ve gece ilerlemek için eğitilmelidir. Bu görevi bir yıl önce ayarladım. Sonuçta, ordu çeşitli senaryolara tamamen hazır olmalıdır.' dedi.

'GÜÇLÜ ORDU MÜZAKERELER İÇİN CİDDİ BİR ARGÜMANDIR'

Ordunun saldırı taktikleri doğrultusunda eğitilmesini savunan Komçak, 'Bu, Donbas'ın işgal altındaki kısmının kurtarılmasının, sizce sadece diplomasi ile mümkün olmadığı anlamına mı geliyor?' sorusuna şöyle cevap verdi:

Ordunun muharebe etkinliğinden, gelişiminden, bugünün zorluklarına yeterince cevap vermeye hazır olmasından sorumluyum. Sorunuz devletin liderliği, politikacılar için bir soru. Rusya Federasyonu Donbas'tan ayrılacak. İlerici dünya Kremlin'e baskı yapmaya devam ediyor. Yabancı ortaklarımızın bu desteği çok önemlidir. Güçlü bir ordunun müzakerelerde her zaman ciddi bir argüman olduğu unutulmamalıdır ...

UKRAYNA'NIN BAYRAKTAR'LARI...

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Ocak 2019'da Baykar ile 6 Bayraktar TB2 İHA, 3 yer kontrol istasyonu sistem ve ekipmanlarını kapsayan bir sözleşme imzalanmıştı. Çeşitli test ve eğitimlerin ardından Mart 2019'da asahada atış testleri ile ilk teslimatlar gerçekleştirilmişti.

star.com.tr