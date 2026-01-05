İSTANBUL 16°C / 10°C
Dünya

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı istifa etti

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasil Malyuk, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AA5 Ocak 2026 Pazartesi 16:16
Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı istifa etti
Malyuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, SBU Başkanlığı görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.

SBU sisteminde çalışmaya devam edeceğini aktaran Malyuk, Rusya'ya yönelik saldırıları sürdürme sürecinde de yer alacağını ifade etti.

Malyuk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin son dönemlerde güvenlik birimlerinde değişiklikler yaptığına değinerek şunları kaydetti:

"Güçlü ve modern bir özel servisin devletimizin güvenliğinin anahtarı olduğuna inanıyorum. Ukrayna Devlet Başkanı'nın savunma sektöründe uyguladığı değişiklikler bunu hedefliyor ve kendisine teşekkür ediyorum."

Öte yandan Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Zelenski, görevinden istifa eden Malyuk'u çalışma ofisinde kabul ettiğini bildirdi.

Zelenski, mesajında şunları aktardı:

"Ukrayna'nın, işgalci Rus devletine karşı daha fazla asimetrik operasyon yapması, düşmanı yok etme konusunda daha güçlü sonuçlar elde etmesi gerekiyor. Vasil bunu en iyi bilen kişidir ve SBU sisteminde bunu yapmaya devam edecektir. Vasil Malyuk'a asimetrik operasyonlarımızı dünyanın en güçlüsü haline getirmek konusunda talimat verdim."

Zelenski ayrıca, SBU'da görev yapan Albay Vasil Kozak ile de bir araya geldiğini belirterek, Kozak'ın Rusya'ya yönelik yapılan "özel operasyonları" geliştiren kişilerden biri olduğunu ifade etti.

Kozak'a daha önce "Ukrayna Kahramanı" ödülünün takdim edildiğini anımsatan Zelenski, "(Kozak ile) SBU'nun potansiyeli ve savunmamız hakkındaki görüşlerini konuştuk." ifadesini kullandı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, yeni başkan belirlenene kadar SBU'nun geçici başkanı olacak.

  • SBU Başkanı
  • Vasil Malyuk
  • istifa

