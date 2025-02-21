Ukrayna için korkutan değerlendirme! 9 milyon kişi ihtiyaç duyacak

Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Habicht, Ukrayna'daki halkın yüzde 25'inin, tıbbi hizmetlere erişimlerinin savaş öncesi döneme göre kötüleştiğini belirtti.

"DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık alanında 2 bin 209'dan fazla saldırı belgeledi." diyen Habicht, 2025'te Ukrayna'da tahminen, 9,2 milyon kişinin bir tür sağlık yardımına ihtiyacı olacağını kaydetti.

DSÖ ve ortaklarının, en kritik ihtiyaçlara odaklanarak 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Habicht, hayat kurtaran hizmetler için 130 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.