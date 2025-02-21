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Dünya

Ukrayna için korkutan değerlendirme! 9 milyon kişi ihtiyaç duyacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ukrayna Temsilcisi Jarno Habicht, bu yıl Ukrayna'da 9,2 milyon kişinin sağlık yardımına ihtiyaç duyacağını bildirdi.

AA21 Şubat 2025 Cuma 16:28 - Güncelleme:
Ukrayna için korkutan değerlendirme! 9 milyon kişi ihtiyaç duyacak
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Habicht, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Habicht, Ukrayna'daki halkın yüzde 25'inin, tıbbi hizmetlere erişimlerinin savaş öncesi döneme göre kötüleştiğini belirtti.

130 MİLYON DOLARDAN FAZLA KAYNAĞA İHTİYAÇ VAR

"DSÖ, savaşın başlangıcından bu yana sağlık alanında 2 bin 209'dan fazla saldırı belgeledi." diyen Habicht, 2025'te Ukrayna'da tahminen, 9,2 milyon kişinin bir tür sağlık yardımına ihtiyacı olacağını kaydetti.

DSÖ ve ortaklarının, en kritik ihtiyaçlara odaklanarak 3 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Habicht, hayat kurtaran hizmetler için 130 milyon dolardan fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

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