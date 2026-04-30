Ukrayna için özel mahkeme: Belçika kurucu üye olacak

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot tarafından yapılan yazılı açıklamada, egemen bir devlete yönelik saldırı durumunda yalnızca askeri, insani ve yeniden inşa desteğinin yeterli olmadığını belirtti.

Sorumluların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Prevot, "Bu mahkemenin amacı, uluslararası hukuktaki bir boşluğu doldurmak ve egemen bir ülkeye yönelik saldırının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesaj vermektir. Bir gün bu savaş sona erecek. O gün geldiğinde, adalet mekanizmalarının hazır olması gerekiyor. 'Kurucu üye' olarak en başından itibaren bu sürecin içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım gibi fiiller, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanabiliyor. Ancak mevcut hukuki çerçeve, bir ülkeye yönelik işgal kararını kapsayan saldırı suçunun yargılanmasına imkan tanımıyor.

Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınması planlanan karar, Rusya'nın vetosu nedeniyle hayata geçirilememişti.

Bu boşluğu gidermek amacıyla Ukrayna ve ortakları, Avrupa Konseyi bünyesinde bir özel mahkeme kurulması için yaklaşık 2 yıldır çalışma yürütüyor. Haziran 2025'te Avrupa Konseyi ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla mahkemenin kuruluşu ve statüsü resmiyet kazandı.

Söz konusu anlaşmanın, 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda kabul edilmesi bekleniyor. Bu tarihten önce katılım niyetini bildiren ülkeler, "kurucu üye" olarak kabul edilecek.

Belçika, "kurucu üye" olarak mahkemenin bütçesi, usul kuralları ve hakimlerin seçimi gibi temel konuların belirlenmesinde rol oynayacak.