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Dünya

Ukrayna için savaşmaya giden 3 gönüllü hayatını kaybetti

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşta Ukrayna için savaşan 3 Gürcü gönüllü savaşçının öldürüldüğünü bildirdi.

AA19 Mart 2022 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 19:57
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Papuaşvili, yaptığı açıklamasında, Ukrayna ile dayanışma içinde bulunduklarını belirterek, "Ukrayna halkına desteğimiz sarsılmaz. Dostluğumuz asırlık ve daha da güçleneceğine inanıyorum." dedi.

Rusya'nın saldırılarında Ukrayna için savaşan 3 Gürcü savaşçının hayatını kaybettiğini kaydeden Papuaşvili, "Ne yazık ki savaş devam ediyor ve kayıplar artıyor. Rus saldırganlığı Ukrayna'da üç Gürcü savaşçıyı öldürdü. Davit Ratiani, Gia Beriashvili ve Bakhva Chikobava'nın aileleri ve akrabaların acısını paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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