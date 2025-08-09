İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

Ukrayna İHA'ları ağır darbe!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 162 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

9 Ağustos 2025 Cumartesi 14:24
Ukrayna İHA'ları ağır darbe!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 22.41'den bugün 12.00'ye kadar 162 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiği vurgulanan açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya'daki Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Rostov-na-Donu kentindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını bildirdi.

Olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Slyusar, ilk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralıların olmadığını ifade etti.

RUS GÜÇLERİ DONETSK'TE İLERLİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Yablonovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Yablonovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 457 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince yok edildiği bildirildi.

