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Dünya

Ukrayna İHA'ları Rusya semalarında: Moskova'daki petrol rafinerisi vuruldu!

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu hasar meydana geldi.

IHA16 Haziran 2026 Salı 12:22 - Güncelleme:
Ukrayna İHA'ları Rusya semalarında: Moskova'daki petrol rafinerisi vuruldu!
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Moskova bölgesindeki bir petrol rafinerisine uzun menzilli İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirtti. Zelenskiy, "500 kilometre uzaklıktaki bir petrol rafinerisi vuruldu. Rusya, halkımıza karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye zorlanmalıdır ve Ukrayna'nın uzun menzilli silahları, bu tür bir baskının önemli bileşenlerinden biridir. Bu, Rusya'nın saldırılarına ve sona ermesi gereken bir savaşın uzatılmasına verilen haklı bir cevaptır" ifadelerini kullandı.

Hasar var

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise yaptığı açıklamada, Gazprom Neft şirketine ait rafineride can kaybı olmadığını, hasar meydana geldiğini belirtti. Sobyanin, rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Moskova bölgesinin en büyük tesisi olan bu fabrika, mevcut son verilere göre 2024 yılında 11.6 milyon ton petrol işleyerek 2.9 milyon ton benzin ve 3.2 milyon ton dizel üretmişti.

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