30 Ağustos 2025 Cumartesi
Dünya

Ukrayna İHA'larına ağır darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca düzenlediği saldırılarda 86 uçak tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 10:26
Ukrayna İHA'larına ağır darbe
ABONE OL


Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 21.00'den bu sabah 07.00'ye kadar Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 86 uçak tipi İHA'yı vurduğu aktarılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 30, Kırım üzerinde 15, Rostov bölgesinde 13, Krasnodar bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 5, Belgorod bölgesinde 4, Smolensk, Kaluga ve Tver bölgelerinde 2'şer, Tula ve Kursk bölgelerinde de 1'er İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, gece boyunca Rusya'nın farklı şehirlerindeki havaalanlarında uçuşlara geçici sınırlama getirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), yaptığı açıklamalarda, Volgograd, Kaluga, Saratov, Samara, Soçi, Kazan ve Nijnekamsk havaalanlarının bir süreliğine uçuşlara kapatılıp yeniden açıldığını duyurdu.

