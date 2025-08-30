Ukrayna İHA'larına ağır darbe





Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Moskova saatiyle 21.00'den bu sabah 07.00'ye kadar Ukrayna'nın Rusya'ya İHA saldırıları düzenlediği belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerinin 86 uçak tipi İHA'yı vurduğu aktarılan açıklamada, Karadeniz üzerinde 30, Kırım üzerinde 15, Rostov bölgesinde 13, Krasnodar bölgesinde 11, Bryansk bölgesinde 5, Belgorod bölgesinde 4, Smolensk, Kaluga ve Tver bölgelerinde 2'şer, Tula ve Kursk bölgelerinde de 1'er İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, gece boyunca Rusya'nın farklı şehirlerindeki havaalanlarında uçuşlara geçici sınırlama getirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), yaptığı açıklamalarda, Volgograd, Kaluga, Saratov, Samara, Soçi, Kazan ve Nijnekamsk havaalanlarının bir süreliğine uçuşlara kapatılıp yeniden açıldığını duyurdu.

