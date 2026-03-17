18 Mart 2026 Çarşamba / 30 Ramazan 1447
  • Ukrayna İHA'larına ağır darbe: Tek tek imha edildiler
Ukrayna İHA'larına ağır darbe: Tek tek imha edildiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun düzenlediği geniş çaplı İHA saldırısında 218 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurulduğunu açıkladı. Moskova bölgesinde 43 İHA düşürülürken, Belediye Başkanı Sobyanin enkaz noktalarında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

AA17 Mart 2026 Salı 12:55
Rusya-Ukrayna savaşında gerilim bir kez daha tırmandı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı geniş çaplı İHA operasyonu, Moskova dahil birçok Rus bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının boyutlarını kamuoyuyla paylaştı.

218 İHA HAVA SAVUNMASIYLA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 218 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

MOSKOVA BÖLGESİNDE 43 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Dün yerel saatle 20.00'den bugün 09.00'a kadar 218 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği kaydedilen açıklamada, bunların 43'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
