Ukrayna İHA'larına büyük darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 42 insansız hava aracının (İHA) gece, hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, geceleyin İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 42 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, bunlardan 13'ünün Bryansk, 12'sinin Kaluga, 7'sinin Kursk, 4'ünün Belgorod, 1'inin Orlov, 1'inin de Moskova bölgeleri ile 4'ünün ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra bu kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.