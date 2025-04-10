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Dünya

Ukrayna İHA'larına büyük darbe

Rusya, Ukrayna'ya ait 42 adet insansız hava aracının, hava savunma sistemlerince imha edildiğini açıkladı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki bazı havalimanlarında uçuşların güvenlik riskleri nedeniyle kısa süreliğine durdurulduğu ve yeniden başladığı bilgisine yer verildi.

AA10 Nisan 2025 Perşembe 10:38 - Güncelleme:
Ukrayna İHA'larına büyük darbe
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 42 insansız hava aracının (İHA) gece, hava savunma sistemlerince vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın, geceleyin İHA'larla Rus topraklarına saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 42 İHA'nın vurulduğu aktarılan açıklamada, bunlardan 13'ünün Bryansk, 12'sinin Kaluga, 7'sinin Kursk, 4'ünün Belgorod, 1'inin Orlov, 1'inin de Moskova bölgeleri ile 4'ünün ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkenin bazı havalimanlarındaki uçuşların, İHA saldırı girişimleri kaynaklı güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulduğunu, bir süre sonra bu kısıtlamanın kaldırıldığını bildirdi.

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