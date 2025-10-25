İSTANBUL 20°C / 13°C
Dünya

Ukrayna İHA'larına büyük darbe

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA), Rus hava savunma sistemleri tarafından Moskova dahil birçok bölgede imha edildiğini duyurdu.

25 Ekim 2025 Cumartesi 14:57
Ukrayna İHA'larına büyük darbe


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 121 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, bunların Moskova dahil birçok bölgede düşürüldüğü kaydedildi.

Diğer yandan Rusya'nın Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Balaşovskaya trafo merkezinde yangın çıktığını belirtti.

Bölgede bir binanın hasar gördüğünü aktaran Boçarov, olayda yaralı ve ölü bulunmadığını ifade etti.

