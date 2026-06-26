Ukrayna İHA'larına darbe: Birer birer avlandılar

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, geceden sabaha kadar Belgorod, Bryansk, Kursk, Orlov, Kaluga, Lipetsk, Rostov, Voronej, Tula, Ryazan, Astrahan, Moskova bölgeleri, Kırım Yarımadası ve Karadeniz ile Azak Denizi üzerinde 660 İHA'yı imha ettiği belirtildi.

MOSKOVA VE TULA BÖLGESİNE YOĞUN SALDIRI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece boyunca Moskova'ya doğru uçan 47 İHA'nın savunma sistemlerince düşürüldüğünü, İHA parçalarının bulunduğu bölgelerde uzmanların çalıştığını kaydetti.

Moskova yakınlarında bulunan Tula'nın Valisi Dmitriy Milyayev de sosyal medya hesabından, gece boyunca şehrin Ukrayna İHA'larının yoğun saldırısına maruz kaldığını ve 73 İHA'nın düşürüldüğünü duyurdu.



Zarar gören müstakil evdeki kadının yaralandığı bilgisini paylaşan Milyayev, Novomoskovsk ilçesindeki elektrik hatlarında ve sanayi tesisinde de hasar meydana geldiğini bildirdi.

Milyayev, "Rusya Savunma Bakanlığının hava savunma sistemleri, 84 Ukrayna İHA'sını daha imha etti." ifadesini kullandı.

RUSYA'YA YÖNELİK BU YILIN EN YOĞUN İHA SALDIRISI

Rusya Savunma Bakanlığı verilerine göre, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırı, bu yılın "Rusya'ya yönelik en yoğun İHA saldırısı" olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana Rus bölgelerine yönelik önceki en büyük Ukrayna İHA saldırısı 17 Mayıs'ta püskürtülmüştü. Rus hava savunma sistemleri, 556 İHA'yı düşürmüş, 18 Haziran gecesi de Rus bölgeleri üzerinde 555 Ukrayna İHA'sı imha edilmişti.