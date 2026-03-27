İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4606
  • EURO
    51,2749
  • ALTIN
    6331.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Ukrayna İHA'larına darbe: Moskova'ya saldırı geri püskürtüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun dün gece saatlerinden bu sabaha kadar düzenlediği kapsamlı İHA saldırısında Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde toplam 121 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurulduğunu duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sobyanin enkaz düşen noktalarda çalışma başlatırken, Leningrad Bölge Valisi Drozdenko bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA27 Mart 2026 Cuma 12:36
ABONE OL

Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları giderek yoğunlaşan bir boyut kazandı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı kapsamlı hava operasyonu, Moskova başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin etkin biçimde devreye girdiğini açıkladı.

UKRAYNA İHA'LARI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından, bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

  • Rusya Ukrayna savaşı
  • İHA saldırısı
  • Moskova
  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • hava savunma

ÖNERİLEN VİDEO

Elazığ'da korkutan deprem: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.