Ukrayna İHA'larına darbe: Moskova'ya saldırı geri püskürtüldü

Rusya-Ukrayna savaşında İHA saldırıları giderek yoğunlaşan bir boyut kazandı. Ukrayna ordusunun gece saatlerinde başlattığı kapsamlı hava operasyonu, Moskova başta olmak üzere Rusya'nın birçok bölgesini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, bu saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin etkin biçimde devreye girdiğini açıkladı.

UKRAYNA İHA'LARI DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 121 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 21.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vurulan İHA'ların parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını belirtti.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da sosyal medya hesabından, bölgede 36 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.