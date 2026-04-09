Dünya

Ukrayna İHA'larına Rus darbesi

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Kursk, Astrahan ve Krasnodar bölgeleri üzerinde 69 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Krasnodar Valisi Kondratyev, düşen İHA parçalarının Sauk-Dere köyünde 1 kişinin ölümüne yol açtığını duyururken, petrol deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 12:54 - Güncelleme:
Ukrayna-Rusya savaşında İHA saldırıları gece saatlerinde yoğunlaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 69 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini bildirirken, düşen İHA parçaları Krasnodar bölgesinde can kaybına ve petrol deposunda yangına neden oldu.

69 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırıları düzenlediği belirtildi. Dün yerel saatle 23.00'ten sabah 07.00'ye kadar 69 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Kursk, Astrahan ve Krasnodar bölgeleri ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Sauk-Dere köyünde 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PETROL DEPOSUNDA YANGIN: 3 KİŞİ YARALANDI

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada da vurulan İHA'ların parçalarının düşmesi sonucu petrol deposunda yangın çıktığı, olayda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

