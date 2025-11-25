İSTANBUL 16°C / 11°C
Ukrayna İHA'larla saldırdı: 3 ölü 16 yaralı

Ukrayna ordusunun Rusya'nın güneyine düzenlediği büyük çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Ukrayna İHA'larla saldırdı: 3 ölü 16 yaralı
Ukrayna, Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk, Rostov-na-Donu ve Krasnodar bölgesini hedef aldı.

Rostov Valisi Yuri Slyusar yaptığı açıklamada, saldırıda boya atölyesi, depo, 4 apartman ve 12 evin hasar gördüğünü, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev ise, "Krasnodar bölgesi, Kiev rejiminin en uzun süreli ve en büyük saldırılarından birine maruz kaldı" ifadelerini kullandı. Kondratyev saldırılarda 6 kişinin yaralandığını, 20 apartmanda hasar meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Rusya'nın deniz üssüne ev sahipliği yapan liman kenti Novorossiysk'teki bir binaya kamikaze İHA isabet ettiği görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Rusya toprakları üzerinde Ukrayna'ya ait 249 İHA'nın düşürüldüğünü, 116'sının Karadeniz, 92'sinin ise Krasnodar ve Rostov'un güney bölgeleri üzerinde vurulduğunu açıkladı.

