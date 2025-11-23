Ukrayna ile ABD'den barış planı toplantısı

Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, savaşın sona erdirilmesi için hazırladığı "barış planının" ele alındığı toplantıların İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile çekilen fotoğrafı da paylaşan Yermak, "ABD heyeti ile yapılan müzakerelerin ilk oturumu henüz sona erdi." ifadesini kullandı.

ABD tarafıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını aktaran Yermak, "Çok iyi ilerleme kaydettik ve adil ve kalıcı bir barışa doğru ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın, herkesten daha çok barış istediğini kaydeden Yermak, desteklerinden dolayı ABD'ye teşekkür etti.

Yermak, "Bugün, yakında ikinci bir toplantı düzenlenecek ve Avrupalı ortaklarımızın katılımıyla ortak öneriler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Nihai kararlar Başkanlarımız tarafından verilecek." ifadesini kullandı.

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi Kiev'e sunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, plan hakkında Avrupalı liderlerle telefonda görüşmüştü.

Savaşı sonlandırmak için ABD'nin hazırladığı "barış planının" ele alınacağı görüşmeler, İsviçre'nin Cenevre kentinde bugün başladı.

Ukrayna heyetine Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak başkanlık ediyor.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN VERİMLİ VE ANLAMLI GÖRÜŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki "en verimli görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi.

Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio, "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.

Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.