24 Ağustos 2025 Pazar
Dünya

Ukrayna ile Kanada'dan savunma anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin ardından güvenlik ve savunma alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını duyurdu.

24 Ağustos 2025 Pazar 18:09
Zelenski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Carney ile Kiev'de yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi.

Carney'e, Ukrayna'ya 34. Bağımsızlık Günü'nde Kiev'e yaptığı ziyaretten dolayı teşekkür eden Zelenski, "Ukrayna'nın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olan Kanada'ya" teşekkürlerini iletti.

Görüşmede diplomasi ve Kanada'nın Ukrayna'nın yeniden inşasına sağlayacağı katkıların ele alındığını aktaran Zelenski, Carney ile güvenlik, savunma, enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını aktardı.

Kanada'nın ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedariğini içeren NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına katılma niyetinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Zelenskiy, Kanada tarafından tahsis edilen fonların özellikle dron üretimine yönlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Carney, Ukrayna'nın 34. Bağımsızlık Günü etkinliklerinin ardından, Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve diğer askeri malzemelerinin temini için 2 milyar Kanada doları (yaklaşık 1,46 milyar ABD doları) tutarında yardım yapılacağını duyurmuştu.

