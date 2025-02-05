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Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı olarak 150 savaş esirinin değişiminin yapıldığı bildirildi.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 18:48 - Güncelleme:
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesiyle Rusya arasında bir esir değişiminin daha gerçekleştirildiğini belirtti.

Bugünün kendileri için "iyi bir gün" olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus esaretinden 150 askerimizi geri getiriyoruz. Bunlar askerler, çavuşlar ve subaylar, Mariupol ve Zaporijya bölgelerinde esir alınan Deniz Kuvvetleri askerleri, Hava Kuvvetleri, Hava Taarruz ve Kara Kuvvetleri askerleri, sınır muhafızları ve bir polis memuru. Hepsi cephe hattının farklı bölgelerinden ancak bunları birleştiren şey Ukrayna için savaşmaları." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bazı askerlerin 2 yılı aşkın süredir esaret altında bulunduğu bilgisini paylaştı.

ESİR TAKASI BAE ARABULUCULUĞUNDA YAPILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da görüşmeler sonucu 150 Ukraynalı askerin Kiev'e teslim edildiği, buna karşılık 150 Rus savaş esirinin teslim alındığı bildirildi.

Halihazırda söz konusu Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu ve kendilerine psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı aktarılan açıklamada, serbest bırakılan tüm esir askerlerin Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında tedavi görmek üzere Rusya'ya getirileceği ifade edildi.

Açıklamada, esir değişiminde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk yaptığı belirtildi.

  • Ukrayna-Rusya esir takası
  • Savaş esirleri değişimi
  • Ukrayna Rusya anlaşması

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